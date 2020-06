"Yes I start up", parte un corso gratuito per i giovani che vogliono avviare un'impresa

Promosso da ANPAL, a cura dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), a partire dal 22 giugno, Virvelle Academy offre il corso di formazione gratuito “Yes I Start Up”, erogato interamente online, per aiutare i giovani a realizzare il sogno di mettere in piedi un’attività.

Il progetto

Destinato ai NEET, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati e non impegnati in un regolare corso di studi o di formazione professionale, con una forte attitudine all’imprenditorialità e spinti dalla voglia di mettersi in gioco, il progetto ha come obiettivo quello di formare all’autoimpiego, proponendo delle lezioni mirate a trasmettere le competenze necessarie per costruire la propria innovativa idea imprenditoriale.

Allo scopo di rendere i candidati autonomi nella redazione del proprio Business Plan da presentare per accedere al fondo “SELFIEmployment” che, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, finanzia piani di investimento inclusi tra i 5.000 e i 50.000 euro, il percorso di formazione e accompagnamento all’avvio di impresa comprende tutte quelle informazioni utili a definire un piano chiaro ed efficace, nei propositi e nei contenuti (comprensione delle logiche di mercato, analisi delle voci finanziarie, studio del cliente, etc.), accompagnati da tutta la documentazione richiesta, con un focus particolare sugli adempimenti necessari per prendere parte alla misura. I partecipanti, inoltre, potranno ottenere un bonus aggiuntivo di 9 punti sul punteggio complessivo, valido in fase di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il corso

Il corso ha una durata di 80 ore di aula, suddivise in due fasi: la Fase A, dedicata a formazione di base per l’avvio d’impresa (60 ore). E la fase B, dedicata ad assistenza tecnico-specialistica (20 ore) I requisiti potranno essere verificati compilando il form al seguente link: www.virvelle.com/academy/sviluppo-personale/yes-i-startup-formazione-per-lavvio-di-impresa/