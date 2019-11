Highly Cited Researchers 2019, il ricercatore Siano dell'Unisa tra i più citati al mondo

Nuove soddisfazioni per L'Università degli Studi di Salerno. C'è anche il ricercatore Pierluigi Siano nella lista Highly Cited Researchers 2019, dedicata ai ricercatori più influenti al mondo, per numero di citazioni ottenute sugli articoli pubblicati negli ultimi dieci. La lista stilata per il quinto anno dal gruppo Clarivate Analytics – che gestisce in modo indipendente l’ISI (Institute for Scientific Information) Web of Science - raccoglie ed elabora i metadati dalle pubblicazioni scientifiche in tutti i campi do ricerca.

La classifica 2019 considera 21 diverse aree scientifiche - dalla medicina clinica alla fisica, dalla matematica all’ingegneria e così via - e raccoglie circa 6.216 ricercatori che si sono distinti a livello mondiale, collocandosi nel top 1% dei ricercatori più influenti, in base al numero di articoli maggiormente citati nel loro campo specifico. Tra questi studiosi 91 sono italiani. Nell'edizione di quest'anno, dunque, l'Università di Salerno, unico Ateneo campano presente in lista, vede l'ingresso in classifica del prof. Pierluigi Siano.

Professore associato di Sistemi Elettrici per l’Energia presso il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS dell’Università di Salerno, Siano ha conseguito nel 2013 e nel 2018 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia. Le sue attività di ricerca, che hanno portato alla pubblicazione di oltre 450 pubblicazioni scientifiche, riguardano principalmente le smart cities e le smart grids, l’economia e la gestione dell’energia elettrica, le smart house e gli smart building, i sistemi di generazione da fonti rinnovabili.