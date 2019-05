Unisa: pubblicato il bando per Il corso di preparazione ai test d'accesso per le Lauree Magistrali di Medicina

Anche quest'anno il dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria Scuola Medica Salernitana dell'Università degli Studi di Salerno organizza il corso di preparazione ai Test di Accesso per le Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Professioni Sanitarie.

Il corso

Il corso si svolgerà nel periodo didattico compreso tra il 15 luglio e il 2 agosto 2019, articolandosi in 120 ore di lezioni frontali e simulazioni di test con relativa correzione. Nelle precedenti edizioni il corso ha raggiunto i risultati di apprendimento attesi: lo scorso anno, il 18% dei partecipanti al corso ha vinto i concorsi di ammissione, immatricolandosi ad uno Corsi di studio del Dipartimento di Medicina e Chrurgia Unisa. La media nazionale di superamento dei test rispetto al numero partecipanti/posti disponibili è stata del 14%. Saranno ammessi al Corso i primi 400 candidati che avranno perfezionato l’iscrizione on line entro il 12 luglio 2019. Tutte le informazioni sulla procedura di partecipazione sono contenute nel Bando presente a questo link.