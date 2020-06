Startime, Scuola di Autoimprenditoria all'Università di Salerno: dal 18 al 20 giugno

Dal 18 al 20 giugno è in programma la tappa salernitana di Startime, la scuola di autoimprenditoria dedicata ai giovani interessati a sviluppare la propria idea d’ impresa. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Emblema in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, Adisurc - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, ADI - Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (sede di Salerno) e il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno.

Il corso

Startime prevede la realizzazione di corsi di tre giornate in full immersion per neolaureati, laureandi, dottori di ricerca e dottorandi dell’Università di Salerno intenzionati a lavorare sulla propria idea d’impresa. L’evento includerà lezioni frontali, coaching, workshop e sarà svolto interamente online. La locandina ed il programma di Startime è in allegato. Le idee di impresa più promettenti verranno seguite nei prossimi mesi ed avranno la possibilità presentarsi a una platea di investitori durante il Pitch Day della XIV Borsa del Placement, il 28 ottobre 2020.

Chi può candidarsi

Possono candidarsi alle attività laureati, laureandi, dottori di ricerca e dottorandi dell'Università di Salerno, scrivendo all’indirizzo startime@fondazioneemblema.it.

Per informazioni:

La tappa di Salerno è una delle otto previste dal progetto Startime, realizzato da Fondazione Emblema, Associazione Aster e Università di Catania con il sostegno del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.