Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e professioni sanitarie: via ai corsi di preparazione per i test

E' stato pubblicando il Bando per il corso di preparazione ai test di accesso per le Lauree Magistrali in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria e per le Lauree per le Professioni Sanitarie, per l'anno accademico 2020-21.

I dettagli

Programmato nel periodo didattico compreso tra il 13 e il 31 luglio 2020, il Corso sarà urato da un team di docenti e ricercatori titolari di insegnamenti presso i corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” ed esperti qualificati dell’Ateneo di Salerno. Il numero massimo di partecipanti ammessi al corso è di 240 unità. L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2020 ed è aperta a tutti, senza vincoli di età o titolo di studio.

Il Bando integrale è consultabile a questo link.