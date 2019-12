Unisa: inaugurata la terza edizione del Samsung Innovation Camp

Questa mattina, presso l'Università degli Studi di Salerno, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della terza edizione (la seconda per il nostro ateneo) di Samsung Innovation Camp, il progetto di responsabilità sociale sviluppato da Samsung Electronics Italia in collaborazione con Randstad, e nato con l’idea di accompagnare gli studenti delle università pubbliche italiane in un percorso formativo sull’innovazione, per trasformare il futuro in presente e aprire nuovi scenari professionali in ambito digitale.

L'inaugurazione

Alla cerimonia di apertura di Samsung Innovation Camp hanno partecipato il professor Vincenzo Loia, Magnifico Rettore, e il professor Francesco Colace, Delegato al Placement di Ateneo, per l’Università degli Studi di Salerno; Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia; Teresa Cozzolino, Account Manager di Randstad, oltre a Carlo Iuliano, IT Manager, e Valentina Alfano, HR Manager, di Easytech Closures, e Alessandra Bembo, HR Specialist di DeMatteis Food.

Per iscriversi

Tutti gli studenti, in corso e neo-laureati, interessati a prendere parte alle attività di Samsung Innovation Camp, potranno iscriversi accedendo al link https://www.innovationcamp.it/iscriviti oppure andando sul sito www.innovationcamp.it e cliccando su Iscriviti.