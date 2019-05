Scuola Estiva di Fisica: al via le preiscrizioni

La sesta edizione della Scuola Esitva di Fisica per studenti delle attuali classi III e IV delle scuole secondarie superiori si terrà dal 4 al 6 e dal 9 al 10 settembre 2019 presso l'Università degli Studi di Salerno.

La Scuola

La Scuola, organizzata nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) del Dipartimento di Fisica E.R. Caianiello, prevede lezioni, seminari e una serie di attività di laboratorio presso il Dipartimento di Fisica (DF) dell’Università degli Studi di Salerno ed affonterà il seguente tema: Termodinamica, dal macroscopico al microscopico.

La pre-iscrizione

Agli Istituti è demandata l’attività di ricognizione e di pre-iscrizione degli alunni interessati. La pre-iscrizione deve essere effettuata utilizzando la piattaforma informatica predisposta. Gli studenti pre-iscritti, una volta ricevute via e-mail le credenziali di accesso, dovranno procedere alla compilazione e all’inoltro della domanda di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore 12:00 del 5 giugno 2019 utilizzando la stessa piattaforma informatica.

La graduatoria degli ammessi alla SEF 2019 sarà pubblicata entro il 2 luglio 2019 alla pagina web della SEF2019

Le domande d'iscrizione possono essere presentate dal giorno 7 maggio alle ore 12:00 del 5 giugno 2019.

La selezione

La selezione sarà effettuata mediante prova d’ingresso il giorno 20 giugno 2019 alle ore 9.30. Tale prova si svolgerà in due tempi. Nel primo saranno affrontati, in un’ora e trenta minuti, 10 quesiti di matematica ; dopo una breve pausa, si affronteranno, sempre in un’ora e trenta minuti, 10 quesiti di fisica. A ciascun quesito verrà attribuito un punteggio massimo di dieci.

Più in dettaglio, gli argomenti sui quali verterà la prova scritta saranno i seguenti:

FISICA: cinematica, dinamica, gravitazione, termometria, calorimetria.

MATEMATICA: quesiti di logica, geometria piana, algebra e geometria analitica.

I quesiti matematici, in particolare, sono simili a quelli proposti nelle gare delle olimpiadi di matematica.

Saranno ritenuti idonei gli studenti che avranno totalizzato almeno 60 punti complessivi su 200. Per gli studenti idonei sarà stilata una graduatoria di merito unicamente sulla base del punteggio conseguito nelle prove. Saranno ammessi alla partecipazione alla SEF 2019 i primi 30 studenti in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto o di mancata comunicazione di adesione entro i termini fissati all’atto della pubblicazione dei risultati, si procederà all’integrazione del numero di partecipanti con lo scorrimento della graduatoria.

Ulteriori dettagli sono riportati nel bando ufficiale.

bando-2019-4-rettificato-2

Allegati