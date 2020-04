Smart Learning: ospiti Unisa alla trasmissione di Radio-Covid

L'Università degli Studi di Salerno sarà protagonsita della trasmissione di Radio Covid dedidata allo Smart Learning che si terrà questa sera a partire dalle 21.15 su radio-covid-it. La trasmissione, dal titolo Smart learning e Covid-19, Studiare ai tempi del Covid-19 - Il sistema educativo di fronte alla Pandemia, sarà condotta da Pietro Dommarco e Giovannipaolo Ferrari, anime e fondatori di Radio Covid.

Alla puntata dedicata allo smart learning prenderanno parte:

Radio Covid è una webradio tematica, un nuovo progetto editoriale che nasce per far fronte al bisogno informativo sul Covid-19. Il nostro è un talk di approfondimento che punta a costruire, con i nostri ospiti, una narrazione differente da quella dei media mainstream. In questo stato emergenziale permanente è nata l’esigenza con altri amici e colleghi di costruire un nuovo percorso editoriale che possa essere un pretesto per occuparci della crisi sanitaria da un altro punto di vista, il nostro, di studiosi di scienze sociali e giornalisti d’inchiesta. Il progetto Radio Covid coinvolge, in special modo, accademici, giornalisti, studiosi ed esperti, ma anche operatori in prima linea, tra i quali annoveriamo quelli che hanno già partecipato alle nostre dirette o hanno dato la loro disponibilità per le prossime puntate: Edoardo Novelli, Giorgio Zanchini, Paolo Diana, Davide Bubbico, Adalgiso Amendola, Maria Carmela Catone. Vogliamo dare voce, quindi, a tutti quei ricercatori, esperti, giornalisti e testimoni che di fronte all’emergenza Coronavirus hanno iniziato a sviluppare immediatamente una riflessione originale e vogliono condividerla con noi.