Stanford University: tra i primi 100.000 scienziati al mondo, anche 17 docenti dell'Unisa

Nuovi allori, per l'Università degli Studi di Salerno: nella classifica dei 100mila scienziati internazionali, afferenti a diversi ambiti disciplinari e con maggiore impatto scientifico, c'è anche il nostro ateneo. L'indagine è stata condotta da alcuni ricercatori della Stanford University che, partendo dal database Scopus, contenente l'elenco degli studiosi del mondo classificati per produzione scientifica, hanno elaborato un indicatore composito che tiene conto di tutti i possibili parametri bibliometrici (h index, numero pubblicazioni, citazioni, rilevanza riviste, rilevanza settore, etc.), in modo da generare una classifica più ampia, focalizzata sulla rilevanza scientifica degli scienziati.

I nomi

Su oltre 6.800.000 scienziati in tutto il mondo presenti in classifica, tra i primi 100.000 ve ne sono 17 dell'Università di Salerno. Si tratta di Nicola Maffulli, Ernesto Reverchon, Paolo Barone, Pierluigi Siano, Palmiero Monteleone, Andrea De Lucia, Mario Salerno, Alessandra Lattanzi, Massimo Cirillo, Vittoria Vittoria, Valerio Bozza, Vincenzo De Feo, Luigi Rizzo, Giangennaro Coppola, Riccardo Zanasi, Gaetano Guerra, Fernando Fraternali. L'indagine "A standardized citation metrics author database annotated for scientific field", pubblicata su Plos Biology, è stata curata da: John P. A. Ioannidis, Jeroen Baas, Richard Klavans, Kevin W. Boyack.