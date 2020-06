Unisa, assegnato l’incarico per il progetto della tratta Avellino-Salerno

Si è conclusa ieri, la gara relativa ai servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento per la realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno – Avellino della rete Ferrovie dello Stato.

Il progetto

Come riportano i colleghi di Avellinotoday, saranno realizzati dei collegamenti pedonali meccanizzati, dei tappeti mobili, che collegheranno la nuova fermata di Fisciano con il campus universitario. L’opera è un pezzo decisivo che si aggiunge ai lavori di elettrificazione della tratta Salerno- Avellino- Benevento.

