Orientamento@home: l'iniziativa del CAOT dell'Unisa

L'Università degli Studi di Salerno non si ferma e non si ferma neanche il Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato (CAOT) che ha presentato orientamentounisa@home, l'iniziativa dedicata al mondo della Scuola con l'obiettivo di offrire, anche a distanza, informazioni, strumenti e servizi utili a supportare gli studenti degli Istituti superiori nella futura scelta universitaria e di presentare l'offerta formativa dell'Ateneo 2020/21.

Gli appuntamenti

L'iniziativa si articola in cinque appuntamenti che si svolgeranno live streaming da venerdì 8 maggio a giovedì 14 maggio (escluso il weekend), sulla piattaforma Microsoft Teams.

Il primo incontro di orientamentounisa@home ha visto la partecipazione del professor Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, della professoressa Ornella Malandrino, Delegata del Rettore all’Orientamento, del professor Vincenzo Auletta, Delegato del Rettore alla Didattica e della professoressa Emiliana Mannese, Referente di Ateneo per i PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e di numerosi partecipanti che hanno interagito con domande.

Da lunedì 11 maggio 2020 e fino a giovedì 14 maggio il ciclo di seminari proseguirà con i suoi appuntamenti. Tutti i pomeriggi, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, i Dipartimenti dell'Ateneo presenteranno i propri corsi di studio, con particolare riferimento alle lauree triennali e alle lauree magistrali a ciclo unico.

Ogni seminario prevederà la presentazione, a cura dei delegati dei Dipartimenti, di più corsi di studio. Per ogni corso la presentazione durerà dieci minuti e approfondirà obiettivi formativi, sbocchi occupazionali del percorso e modalità di accesso. A seguire il docente resterà online per rispondere alle domande degli studenti. Durante la diretta sarà, infatti, possibile porre quesiti e ricevere risposte attraverso la chat dedicata. Se per esigenze di tempo non sarà possibile rispondere a tutti i quesiti, saranno fornite tutte le indicazioni su come ottenere specifici approfondimenti.

I seminari saranno trasmessi sulla piattaforma Microsoft Teams e saranno aperti a tutti. Per gli utenti sarà possibile seguire uno o più seminari di interesse.

Per maggiori informazioni clicca qui>>>orientamentounisa@home