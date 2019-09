Unisa: al via i test d'ingresso per Medicina ed Odontoiatria

Hanno avuto inizio questa mattina, presso il campus dell'Unisa, le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Oltre 1.600 persone hanno fatto la domanda per coprire i 156 posti disponibili per il corso di laurea di Medicina ed i 20 per quello di Odontoiatria.

I test

Questo è il primo test d'ingresso per l'anno accademico 2019-2020. Domani ci sarà quello per Medicina Veterinaria, il 5 settembre Architettura il 5 settembre, l'11 settembre Professioni Sanitarie. Il 12 toccherà nuovamente a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria ma in lingua inglese. La data per il test di Scienze della Formazione Primaria è il 13 settembre mentre si conclude il tutto con il test di accesso alla laurea magistrale in Professioni Sanitarie il 25 ottobre.

Le informazioni

Tutte le informazioni per la prova e per raggiungere il campus di Fisciano sono state pubblicate sul sito web dell'Ateneo.