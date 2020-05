Aziende e sostenibilità attori della ripartenza all'Università: iscrizioni entro il 15 giugno

DIVERSITY OPPORTUNITY propone, dal 23 - 25 giugno 2020, tre giorni di eventi on line con dirette streaming, social, Virtual Room, Hackathon e Digital Talks in un’agorà virtuale dedicata alla ripartenza del mercato del lavoro e allo sviluppo di nuovi percorsi di Sostenibilità ed Economia circolare. Tra gli attori coinvolti: aziende, Università, Terzo settore. Destinatari: focus sui giovani e sull’area ricerca Lavoro. Gli Hubs: Hackathon & Sprint Call - Learning Experiences - Digital Talks - Innovation Work's tools - International networking - Matching Job Opportunity. E ancora, dirette social, videoeventi e digital challange

I tre giorni

Nelle tre giornate ci saranno due importanti occasioni di matching con le aziende che sono alla ricerca dei talenti con Innovative Thinking per la ripartenza post Lockdown:

The Challenge Hackathon for Innovation e Digital Talks

L’hackathon verrà lanciato il 23 giugno 2020 alle 10:00 e vedrà i partecipanti mettersi in gioco per tre giorni di studio e project alla ricerca della soluzione innovativa richiesta su una delle seguenti aree: Data Innovation, Marketing e Community, Economia circolare e Sostenibilità e Finance & Trade

Ogni gruppo sarà seguito e supportato da un Mentor rappresentato da un Manager delle aziende Partner. Tutte le attività saranno sviluppate su piattaforme social e web. Il 25 giugno 2020 dalle 15:00 alle 17:30 ci sarà la presentazione dei pitch finali, in una agorà virtuale su piattaforma Web, alla Giura composta da Manager, AD, e Professionisti del Mercato e del Terzo settore. I Digital Talks si svolgeranno il 24 giugno 2020 dalle 10:00 alle 12:30 in una agorà web: Manager HR e Talent delle aziende Partner lanceranno a coloro che si candideranno per sostenere la prova tre slot di Domande su: skills tecniche, soft skills Vision e Project.

I partecipanti dovranno rispondere nella agorà virtuale (public speaking) dimostrando le loro capacità di reazione e preparazione.

I Digital Talks avverranno in modalità streaming online: sarà possibile prenotarsi per i Digital talks per settore di interesse.

Partner Evento: ORACLE Academy, Be-Shaping the future, Arkage, ORACLE, Università degli Studi di Salerno, Link University Campus, Fondazione Internazionale Don Luigi di Liegro onlus, Comunità di Sant'Egidio

Per iscriversi sia all’hackaton che ai Digital Talks è necessario inviare mail a: info@diversityopportunity.eu con in chiaro motivazione alla partecipazione e settore d’interesse (Data & Innovation, Sostenibilità, Marketing & Community, Finance & Trade) e corredata di Curriculum vitae.

Rif. Oggetto: RestarTALENT Meet

Scadenza iscrizioni: 15 giugno 2020

Fondamentale iscriversi alle pagine Social di Diversity Opportunity per partecipare all’evento. (http://www.diversityopportunity.eu, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, Zoom)

PROGRAMMA

23 giugno

10:00 – 12:30

Evento di apertura e presentazione RestarTalent Meet

Lancio challenge Hackathon

(4 squadre: Marketing & Communication - Data & Innovation - Sostenibilità ed economia circolare - Finance & Trade)

15:00 – 17:30

Dirette Social

Il Futuro che saremo: Interpretazione e indirizzo del contesto attuale per la scelta universitaria.

24 giugno

10:00 – 12:30

Digital Talks

15:00 – 17:30

Innovation Work’s tools e Matching Job Opportunities

sessione parallela

Le opportunità del volontariato nella Ripresa

25 giugno

10:00 – 12:30

Learning Pills

Sessione parallela Aziende e terzo settore

15:00 – 17:30

Evento conclusivo di presentazione Pitch e premiazione Challenge Hackathon