Unisa: al via il progetto "TESEO - Fili d'Arianna nell'era digitale"

Martedì 12 novembre, presso la biblioteca Santucci dell'Università degli Studi di Salerno, alle ore 15, prende avvio il progetto europeo Erasmus+ TESEO – Fili d’Arianna nell’era digitale, a cura del Centro Studi Media Culture Società (del Dipartimento di Studi Politici e Sociali), diretto dal Professor Luigi Frezza.

Il progetto

Il progetto ha come partner internazionali 2 importanti università pubbliche europee, 1 università privata, 1 centro di ricerca e di formazione, 2 associazioni imprenditoriali europee. L’incontro proseguirà il giorno 13 novembre e, nella due giorni di confronto, il kick-off meeting tra il Centro Studi di Salerno e i partner europei programmerà le attività da realizzare in maniera coordinata nei due anni successivi.

TESEO è un progetto che coinvolge il mondo delle imprese e quello delle scuole superiori italiane ed europee e per questo si avvale della partnership qualificata per le sue competenze scientifiche, professionali, formative. Gli obiettivi di TESEO in sintesi puntano a sviluppare conoscenze avanzate e integrate tra i saperi tipici del mondo pre-digitale e le culture e le forme di sapere (formale e non formale) attive nell’era digitale.

Alla fine dei due anni di progetto, coordinato fra l’Università di Salerno e i partner europei, verranno realizzati i seguenti risultati attesi:

Toolkit TESEO (app web-based in grado di fornire contenuti interattivi, modulari, integrati, connessi, sociali, aperti);

master interuniversitario europeo sulla figura del media educator replicabile in tutti i paesi dell’UE;

eventi moltiplicatori per la più diffusa conoscenza degli output del progetto.

La giornata del 12 si aprirà con i saluti del Rettore dell’Ateneo, Vincenzo Loia, e del Direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (diSPS), Gennaro Iorio.