Agropoli, ulivo secolare inserito nell’elenco degli alberi monumentali

Un ulivo secolare presente nel fossato del castello di Agropoli è stato inserito nel settimo elenco regionale degli alberi monumentali. Tale decisione, della giunta regionale della Campania, è stata formalizzata con il decreto dirigenziale n.231 del 3 ottobre2018 che fa riferimento alla Legge 14 gennaio 2013 n.10 - art. 7 e 7 bis "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregia paesaggistica, naturalistica, monumentale, storica e culturale e dei boschi vetusti”.

Le caratteristiche

L’albero in questione è un ulivo (olea europaea) di dieci metri di altezza e una circonferenza di 450 cm. E’ stato inserito nell’elenco regionale degli alberi da tutelare e salvaguardare per età, valore storico, culturale, religioso e paesaggistico. L’Ufficio Lavori pubblici del Comune ha segnalato alla Regione Campania l’albero in questione al fine dell’inserimento tra quelli monumentali, e la richiesta ha avuto esito positivo. A breve, verranno predisposte una serie di operazioni al fine della riconoscibilità dell’albero e per la sua tutela.

Il commento

Il sindaco Adamo Coppola: “Ci sono alberi che sono dei veri e propri monumenti della natura. E gli ulivi siti presso il castello angioino aragonese fanno parte della storia del nostro paese e vanno protetti e tutelati. Per uno di questi, c’è stato anche il riconoscimento della Regione. La loro bellezza e maestosità potranno divenire un motivo in più per i turisti per venire ad esplorare i nostri tesori”.