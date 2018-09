Al via gli “Aludays” del Consorzio Cial: promossi in 5 città del Sud tra cui Salerno

Toccherà anche la città di Salerno il road tour Aludays, le giornate dedicate alla raccolta differenziata dell’alluminio del Consorzio Cial (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio) che partiranno da domani, mercoledì 26 settembre, coinvolgendo alcune città del sud Italia nelle quali il Consorzio opera da tempo, con i Comuni e le società del territorio, per migliorare i risultati di raccolta differenziata dell’alluminio, materiale riciclabile al 100% e all’infinito.

Le iniziative

Cinque i capoluoghi selezionati (Cosenza, Salerno, Lecce, Sassari e Cagliari) grazie alla volontà della pubblica amministrazione di rendere queste città modello di sostenibilità ambientale. I risultati di raccolta differenziata dell’alluminio a Salerno sono incoraggianti e stabili negli ultimi due anni. Parliamo di lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, anche quello per animali, bombolette spray, il foglio sottile, tubetti, tappi e chiusure varie. Obiettivo degli Aludays, realizzati con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Salerno, è celebrare questi risultati, ma anche soprattutto consolidarli e migliorarli. I cittadini del capoluogo saranno così convolti, per quasi due mesi, da una serie di iniziative che Cial ha messo in campo con l’obiettivo concreto di fare ancora meglio e di più, a partire da un concorso web attivo dal 26 settembre al 20 novembre all’indirizzo www.nonsololattine.it che consentirà ai residenti a Salerno di collegarsi ogni giorno e vincere la famosa Ricicletta city bike ottenuta dall’equivalente di 800 lattine per bevande in alluminio riciclato.

Come si gioca

E’ facile. Basterà rispondere ad un paio di domande sulla raccolta differenziata oppure risolvere alcuni facili giochi sul riciclo dell’alluminio. In ogni città saranno messe in palio 20 Riciclette, quindi 100 in tutto. Il nome del sito e claim della campagna di comunicazione del Consorzio CiAl #Nonsololattine ricorda ai cittadini che non devono limitarsi a conferire in raccolta e differenziare soltanto le lattine per bevande, da tutti riconosciute come l’imballaggio in alluminio più rappresentativo, ma anche le altre tipologie quali: scatolette e vaschette per la conservazione e la cottura del cibo, bombolette aerosol/spray, il foglio sottile, come il rotolo da cucina o gli involucri del cioccolato, tubetti per creme, conserve, prodotti farmaceutici o della cosmetica, tappi, coperchi e chiusure varie. Ai cittadini saranno fornite queste e tante altre informazioni sulla raccolta differenziata dell’alluminio in occasione del Tour Aludays stazionerà in città per 5 giorni dal 3 al 7 ottobre prossimi, con gli inviati di CIAL che “invaderanno” le strade della città e uno stand dedicato allestito a Lungomare Trieste (altezza Bar Nettuno).