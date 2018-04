Bandiera Verde a Castellabate: la soddisfazione dell'amministrazione comunale

Soddisfazione grande, a Castellabate che ha ottenuto un altro riconoscimento per la qualità delle sue coste conquistando anche quest’anno la Bandiera Verde, assegnata dai pediatri per segnalare l’idoneità alle vacanze dei più piccoli. La località cilentana compare infatti tra le 136 località balneari italiane premiate nel 2018 perché a misura di bambino.

Le spiagge insignite del riconoscimento, che gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministeri della Salute e dei Beni ed Attività Culturali e Turismo e della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, devono rispettare alcune caratteristiche fondamentali per le esigenze dei bambini e dei loro genitori: la qualità delle acque basse vicino alla riva, la pulizia di spiagge e fondali, la presenza di attrezzature turistiche, spazi idonei al gioco, sabbia per torri e castelli, controllo constante di bagnini, servizi e strutture ricettive nelle vicinanze.

«È una conferma non scontata frutto della sinergia tra enti del settore, un plauso va ai nostri operatori turistico-balneari che di anno in anno migliorano la qualità dei servizi sulle spiagge, nonostante le incertezze normative derivanti dall'applicazione della direttiva Bolkestein. La Bandiera Verde che si somma ad altri prestigiosi riconoscimenti come la Bandiera Blu e le 5Vele Legambiente, fa del nostro Comune uno dei gioielli nella mappa del mare italiano d’eccellenza».