Bandiere Blu 2018, cresce l'attesa: "fremono" le località cilentane

Entusiasmo e attesa, per l'assegnazione delle Bandiere Blu, nel salernitano ed in particolare nel Cilento. Il 7 maggio alle ore 11, presso la Sala Convegni del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), è prevista la cerimonia di assegnazione dei vessilli, attribuiti ogni anno per qualità del mare e di servizi offerti lungo il litorale.

Nel 2018 tutte le località insignite del vessillo lo scorso anno sembrano pronte a riconfermarsi: incoraggianti, infatti, i dati diffusi di recente dall’Arpac che hanno rivelato come tutti i parametri sulla qualità del mare in queste zone siano eccellenti. Curiosità.