Bandiere Verdi 2018: ecco le spiagge salernitane a misura di bambino

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. Sono queste le regole che, anche quest’anno, caratterizzano l’elenco delle spiagge italiane “a misura di bambino” promosse da ben 2.380 pediatri.

I comuni salernitani

Il record delle assegnazioni va al Cilento: Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova , Ascea, Centola-Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica-Acciaroli, Pioppi, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Ma spuntano anche le spiagge di Positano (Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande).