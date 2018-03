Al via la campagna di “Io sono legale” di Legambiente: gazebo a Salerno

Al via la campagna di sensibilizzazione e informazione per una spesa consapevole “Io sono Legale”, promossa da Legambiente e RE.MA.Plast, con la collaborazione di Novamont, contro l’uso di shopper illegali.

L’iniziativa

Primo appuntamento sabato 10 marzo, dalle ore 10, in piazza San Francesco a Salerno, con distribuzione di materiale informativo e sacchetti biodegradabili e compostabili a cittadini e commercianti. Saranno presenti i dirigenti regionali e locali dell’associazione e i rappresentanti dei partner della campagna per illustrare alla stampa le attività in programma nelle varie città campane coinvolte nel progetto. L’iniziativa si svolgerà sia nei maggiori mercati rionali della regione che nelle scuole per spiegare a cittadini, studenti e commercianti l’importanza dell’uso di shopper biodegradabili e compostabili, obbligatori per legge, e dei pericoli derivanti dall’uso di quelli illegali, ancora realizzati in plastica.