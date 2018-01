Castel San Giorgio, l’amministrazione pianta cento alberi in scuole e villette

L’amministrazione comunale di Castel San Giorgio ritirerà domani, presso il Centro Sociale di Pagani, cento alberi da piantare sul territorio comunale, prevalentemente, all’interno di villette e giardini di istituti scolastici. Le piante, che comprendono svariate specie di flora appartenente alla macchia mediterranea (platani e pini), saranno donati all’amministrazione comunale dall’Associazione Onlus “No Aids” di Pagani, presieduta da Peppe Barone.

L’associazione aveva offerto le piante al Comune di Pagani ma, attraverso alcuni social, l’assessore del Comune di Castel San Giorgio, Giovanni De Caro, aveva saputo della volontà dell’associazione di regalare le piante, vista la mancata risposta da parte dei suoi interlocutori, a chiunque avesse voluto metterle a dimora. Da lì la richiesta all’associazione e la disponibilità di quest’ultima a cederle gratuitamente al Comune di Castel San Giorgio.

Soddisfatto l’assessore De Caro che spiega:

“Semplicemente avevamo letto sui social che il presidente dell’Associazione No Aids Onlus non aveva ricevuto alcuna conferma all’offerta di donazione e ci siamo offerti di mettere a dimora le piante anche per evitare che, continuando a restare senza terreno, potessero avere problemi di sopravvivenza. Ci fa piacere aver contribuito a risolvere anche un problema agli amici dell’Associazione di volontariato sociale di Pagani avviando così un percorso di collaborazione. Le piante saranno messe a dimora nelle villette dell’intero territorio comunale, negli spazi verdi delle scuole, lì dove è possibile e in altri siti che l’amministrazione riterrà opportuno abbellire con la presenza di verde”.