Auto elettriche: tre colonnine di ricarica installate a Castellabate

Castellabate e Enel X in prima linea per lo sviluppo della mobilità sostenibile e la creazione di percorsi turistici a zero emissioni in Campania. Sono state infatti inaugurate le tre infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici installate da Enel X, l’Unità del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali, nel comune del Cilento.

L’inaugurazione

Al taglio del nastro della colonnina situata in Piazza Lucia erano presenti il primo cittadino Costabile Spinelli e l’Amministratore delegato di Enel Francesco Starace. L’iniziativa è frutto della collaborazione fra ente e azienda, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per l’installazione in aree strategiche del territorio comunale di tre nuove stazioni di ricarica dotate di appositi stalli per la sosta delle automobili e dei motocicli. Le altre due colonnine si trovano nell’area di manovra autobus a Borgo Castellabate e in Piazza Punta dell’Inferno.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Spinelli: “Ringraziamo Enel, la più grande azienda elettrica del Paese, per la sensibilità dimostrata nell’attenzione ai temi dell’energia rinnovabile e per la scelta di coinvolgere in questo ambizioso progetto oltre alle grandi città, anche territori più piccoli ma a forte vocazione turistica come Castellabate, che sta crescendo, anche grazie a tali iniziative, in termini di servizi offerti ai cittadini e ai turisti. Attraverso l’installazione delle postazioni di ricarica per auto elettriche in vari punti del nostro comune abbiamo colto la nuova sfida della mobilità sostenibile, andando nella direzione dello sviluppo tecnologico e anticipando le esigenze della comunità che si appresta a fare un altro grande balzo nel futuro, in termini di velocità di connessione, grazie alla rete in fibra ottica, e con la rete di distribuzione del gas metano, in corso di realizzazione”.

Gli fa eco Starace: “La mobilità elettrica è vincente non soltanto nell’ambito dei grandi centri urbani ma diventa un importante strumento di attrazione e accoglienza turistica, valorizzando le bellezze del nostro territorio. Siamo particolarmente felici di dare il nostro contributo con tre colonnine di ricarica innovative a Castellabate, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. L’auto a emissioni zero è il mezzo ideale per scoprire i più bei borghi italiani: una rete infrastrutturale di ricarica estesa ai principali luoghi d’arte e alle strutture turistico-ricettive è un fattore decisivo per contribuire allo sviluppo del settore, migliorandone la qualità dell’offerta con una notevole riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, e rafforzando la competitività del nostro Paese”.