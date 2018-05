Ciclofficina a Mercato San Severino: una giornata in bici per l'ambiente

Domani, mercoledì 30 maggio, alle ore 9.30, nuovo appuntamento con la Ciclofficina Solidale a Mercato San Severino. In piazza Ettore Imperio prenderà forma una giornata di promozione all'uso della bicicletta. I giovani e i meno giovani saranno invitati a sostenere pratiche e stili di vita compatibili con il rispetto dell’ambiente.

Il programma

Sono previsti laboratori di riciclo, saranno presenti biciclette alimentate da generatori a pedale, in programma anche il recupero ed il ripristino di biciclette in disuso per un servizio sperimentale di bike sharing. Il progetto è promosso da Fondazione Casamica onlus, Adiconsum Salerno e Legambiente Campania, con il sostegno della Fondazione con il Sud ed il patrocinio del Comune di Mercato San Severino. Le biciclette utilizzate per i laboratori presentano sulla ruota posteriore un generatore di corrente. La forza cinetica prodotta dalla pedalata viene trasmessa al generatore e, come in una dinamo, le bici producono energia elettrica pulita mediante l’energia meccanica.