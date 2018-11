Comuni ricicloni, Giffoni Sei Casali nella top ten con l'80%

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giffoni Sei Casali si conferma Comune riciclone. Lo certificano i numeri diramati giovedì 22 novembre 2018, da Legambiente Campania presso il Grand Hotel Salerno. L’ottimo risultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione degli operatori ecologici e della cittadinanza. Il Comune di Giffoni Sei Casali, infatti, può continuare a vantare un prezioso settimo posto fra i migliori comuni campani tra i 5mila e 10mila abitanti. Primi tra i Comuni del Comprensorio dei Picentini, con una percentuale pari al 77,28%. A ritirare l’attestato di merito, l’Assessore all’Ambiente Angelo D'Amato.

“È allo studio di questa amministrazione – annuncia l’Assessore D’Amato - un sistema per migliorare il servizio all’utente; a tal proposito, con il Sindaco Francesco Munno abbiamo posto in essere una nuova fase di programmazione in termini di potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. A breve, - conclude l’assessore D’Amato - sarà intrapresa una nuova campagna informativa per raggiungere sempre migliori risultati in termini di raccolta differenziata”. Soddisfazione ha espresso il Primo Cittadino, Francesco Munno: “Questo risultato mi rende molto orgoglioso, ma siamo consapevoli che i dati comunicati da Legambiente non dovranno essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza per fare di più e sempre meglio essendo noi un Comune pluripremiato”.