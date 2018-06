Legambiente, 9 eco-aule con materiale di riuso e riciclo: l'iniziativa anche a Salerno

Sono nove, le eco-aule realizzate con materiale di riuso e riciclo nelle scuole delle province di Salerno, Napoli e Caserta, con il coinvolgimento di oltre 750 studenti. Eco-made: percorsi di Green Social Economy: questo il progetto promosso da Legambiente Campania e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha visto le scuole protagoniste di laboratori sull’educazione al riciclo e al riutilizzo dei materiali, con azioni didattiche sulla legalità. E nei nove istituti scolastici sono state allestite le Eco-Aule con materiali provenienti da riciclo e dal riuso.

L'idea

Il percorso promosso da Legambienteattraverso lezioni in aula, laboratori, visite didattiche presso cooperative sociali, aziende della green economy ha accompagnato gli studenti delle scuole superiori in esperienze di cittadinanza responsabile, favorendo allo stesso tempo l’integrazione di soggetti svantaggiati trasmettendogli competenze utili per un futuro inserimento lavorativo nell’ambito dell’economia eco-sociale. In particolare attraverso le tre parole chiave del progettosviluppo sostenibile, green economy e società inclusiva e solidale i ragazzi sono stati sensibilizzati astili di vita rispettosi dell’ambiente circostante, partendo dalla promozione della riduzione della produzione di rifiuti e della loro corretta gestione, riutilizzando gli oggetti per trasformare un rifiuto in risorsa, diventando “piccoli testimoni” diretti dell’economia circolare.

La Guida

Inoltre, nell'ambito del progetto EcoMade Legambiente ha presentato la Guida pratica per il cittadino: riconoscere e denunciare gli illeciti ambientali. Un vademecum semplice e divulgativo, per praticare la cittadinanza attiva nel proprio territorio con indicazioni e strumenti concreti con l’obiettivo di guidare, passo dopo passo, nelle azioni di segnalazione e di denuncia nei casi di attacco all’ambiente o alla salute pubblica. Come fare per sapere se la realizzazione di un edificio davanti alla nostra casa è abusiva? Come dobbiamo comportarci se assistiamo ad uno sversamento abusivo di rifiuti? Achi rivolgersi se la nostra abitazione sorge vicino a un’industria pericolosa? Meglio l’esposto o la denuncia? Poche semplici domande alle quali, a volte, capita di dover cercare una risposta. La Guida di Legambiente, consultabile sia online che scaricabile, è disponibile al link https://legambiente.campania.it/progetti/eco-made/ offre notizie e informazioni semplici e immediate per agire di fronte a situazioni di pericolo per l’ambiente, per essere utili a chi deve effettuare i controlli e per sollecitarne l’intervento attraverso esposti, denunce, semplici segnalazioni, azioni in sede giudiziaria civile e amministrativa.

Gli istituti coinvolti

· ISIS Boccioni Palizzi di Napoli

· ISIS Alfonso Casanova di Napoli

· Liceo Artistico Statale G. De Chirico Torre Annunziata (NA)

· IIS Teresa Confalonieri di Campagna (SA)

· IIS Ferrari di Battipaglia(SA)

· IIS Vico De Vivo Agropoli (SA)

· IIS Perito Levi di Eboli(SA)

· ITE Gallo di Aversa (CE)

· Liceo Artistico di Aversa (CE)