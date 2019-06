Fotovoltaici e sostenibilità: la chiesa di San Demetrio diventa green

Quella di San Demetrio è senz'altro una chiesa green. E' stato installato, infatti, l'impianto fotovoltaico sul complesso parrocchiale di via Dalmazia.

L'iniziativa

"Nessun contributo esterno, come per tutte le altre opere realizzate in questi anni. - fa sapere il parroco, monsignor Mario Salerno - Grazie ad una oculata gestione delle risorse interne della parrocchia è stato possibile anche questo altro piccolo passo avanti, per un futuro più pulito e, si spera, più vantaggioso per la comunità. Grazie al consiglio pastorale e consiglio parrocchiale per gli affari economici", ha concluso. Una scelta a favore della sostenibilità, dunque, per una società più vivibile.





