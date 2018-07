“Ambient Communication”: iniziativa notturna dei volontari

Sono entrati in azione di notte, tra venerdì e sabato 14 luglio, i partecipanti del Campo di Volontariato Dal Fiume al mare e i volontari del circolo Legambiente Salerno “Orizzonti”.

Si sono cimentati, infatti, in una iniziativa di “Ambient Communication” nella villa Comunale, lungo il Corso Vittorio Emanuele e in via Martiri Ungheresi di Salerno per la sensibilizzazione dei cittadini verso il nostro patrimonio arboreo. Di seguito, le foto dei messaggi che sono stati divulgati.





