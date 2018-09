Mobilità sostenibile: JTI Clean Way fa tappa a Castellabate

JTI Clean Way 2018 ha fatto tappa a Castellabate. Il viaggio all'insegna della sostenibilità ambientale promosso da FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e JTI (Japan Tobacco International) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha scelto come tappa il comune cilentano che dal 1999 ha conquistato ogni anno la Bandiera Blu.

Il viaggio

L'eco-tour, a bordo dell'auto ecologica JTI Clean Way, che si è ricaricata presso una colonnina a Castellabate, sta raggiungendo ben 13 località cilentane certificate Bandiera Blu o Spighe Verdi, per intervistare i sindaci sulle azioni green portate avanti dalle comunità locali per promuovere comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente.Il viaggio a tappe, lungo tutto il litorale cilentano, ha visto l’arrivo a Castellabate del professore Claudio Mazza, Presidente Fee Italia, accompagnato dal travel blogger Alessandro Marras e dall’account manager della community IgersCampania Raffaele Monaco che documenteranno il tour.

L'intervista

L'occasione, quindi, è stata anche propizia per intervistare il sindaco Spinelli sul settore della sostenibilità con un focus sulla mobilità elettrica che, insieme alle immagini dei paesaggi e delle bellezze del luogo, farà parte del video dell’itinerario che sarà diffuso e proiettato il prossimo 25 settembre a Roma durante l’evento finale del progetto. "Puntare alla creazione di una rete tra le località che hanno scelto di investire sulle energie rinnovabili e sul turismo sostenibile è fondamentale e il progetto JTI Clean Way va in questa direzione – ha commentato il primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli – siamo orgogliosi che il nostro comune sia stato scelto tra le tante località Bandiera Blu per la sensibilità dimostrata sui temi del green".