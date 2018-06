Volontariato e biodiversità in Cilento: parte il progetto "Vele Spiegate" di Legambiente

Centinaia di volontari impegnati per tutta l’estate nei campi di volontariato di Legambiente per un monitoraggio specifico su marine litter, biodiversità e sensibilizzazione ambientale con la pulizia delle spiagge dai rifiuti lungo la costa cilentana: da Agropoli a Pollica-Acciaroli, da Marina di Camerota e Sapri. Arriva anche in Campania il progetto Vele Spiegate, volontariato e citizen science per la difesa dei nostri mari.

L’appuntamento per la presentazione e l’avvio dei campi di volontariato di Vele Spiegate di Legambiente è per domani, martedì 26 giugno ad Agropoli alle ore 11, presso la Lega Navale (zona porto). A seguire, navigazione e prima attività con la pulizia della spiaggia presso la Baia di Trentova.