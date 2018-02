"M'illumino di Meno": la provincia risponde, Salerno spegne le luci

Al via, anche nel salernitano, la quattordicesima edizione della campagna "M'illumino di Meno". Il Comune di Salerno – con l'assessorato all'Ambiente - ha aderito alla iniziativa simbolica finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico, promossa dal programma Caterpillar di Radio2.

L'iniziativa a Salerno

Dal 2005, ogni anno, la trasmissione di Radio2, Caterpillar, chiede ai suoi ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono proprio indispensabili alle 18 di un pomeriggio di febbraio. per il 2018 sarà venerdì 23. Quest’anno Caterpillar e Radio2 dedicano M’illumino di Meno alla bellezza del camminare e dell'andare a piedi. Dalle ore 17 alle ore 20 del 23 febbraio, a Salerno, verrà spenta l'illuminazione esterna di Palazzo di Città.

Camerota

Anche a Camerota, si spengono le luci. Venerdì 23 febbraio, alle ore 18.30, buio in alcune zone del Comune: a Licusati piazza San Marco, in

concomitanza via le luci anche in piazza Semaforo a Lentiscosa e in zona Castello a Camerota capoluogo. A Marina di Camerota, invece, sempre alle 18.30, mentre si spengono le luci del Porto, si darà il via ad una passeggiata simbolica, da piazza San Domenico, finalizzata sempre alla sensibilizzazione al risparmio energetico.