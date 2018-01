Fare Verde, torna il 28 gennaio "Mare d'Inverno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 28 gennaio 2018 ritorna “Il mare d'inverno”: i volontari di Fare Verde saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all'anno e non solo durante il periodo estivo. Inoltre, Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo per il mare dovuto alle trivellazioni petrolifere. Fare Verde Cilento sottolinea anche il pericolo per la vita marina dovuto all’abbandono delle buste di plastica .

Nella nostra provincia l’iniziativa si svolgerà domenica 28 gennaio 2018, dalle ore 9 alle ore 12, sulle spiagge antistanti Scario , nel comune di San Giovanni a Piro. Chiunque voglia partecipare alla giornata di pulizia, può contattare Fare Verde al numero

3398634221 o inviare una mail all’indirizzo fareverde.cilento@libero.it Ai partecipanti saranno consegnati guanti e sacchi in plastica. Quest’anno, con Fare Verde Cilento , collaborerà anche il nucleo Fare Verde di Pagani . L'iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di riportare al centro dell'attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli più possibile. Infatti, un “mare di rifiuti” invade le vie delle nostre città, le strade, le autostrade, le ferrovie che attraversano le campagne, le aree industriali e i quartieri residenziali, le cime delle montagne e i boschi, i prati e le spiagge. I volontari di Fare Verde che puliranno le spiagge coglieranno l'occasione per fare anche un censimento dei rifiuti raccolti , una specie di “hit – parade” dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta. Questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite.