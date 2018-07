A Marina d’Arechi il catamarano francese Energy Observer: l'inaugurazione

"Benvenuti a bordo di uno degli ambasciatori francesi delle politiche sostenibili". Così Marin Jarry, capitano dell’Energy Observer, ha presentato alla stampa lo speciale catamarano che è approdato a Marina d’Arechi il 29 luglio.

La scheda

Più di trenta metri di lunghezza, la Energy Observer è la prima nave a propulsione elettrica alimentata interamente da fonti energetiche rinnovabili. L’equipaggio dell’Energy Observer, interamente francese, è formato da sei persone, tra cui due ingegneri che quotidianamente monitorano i parametri energetici del catamarano. L'imbarcazione ha all’attivo oltre 8.000 miglia nautica, effettuate nel bacino del Mediteranno, tra Italia, Grecia, Albania, fino alla Tunisia e Israele.

L'accoglienza

"Siamo molto felici di avere ospite a Marina d’Arechi questa imbarcazione avveniristica, che rappresenta una grande sperimentazione verso la ricerca di politiche energetiche sostenibili – ha detto al riguardo il presidente MDA, Agostino Gallozzi – Questa filosofia si sposa

perfettamente con la nostra filosofia, a Marina d’Arechi, bandiera blu e con tante certificazioni in materia ambientale. Il mare è il nostro riferimento, così come lo sono la tutela e il rispetto per l’ambiente". Lo speciale catamarano sosterà alle banchine del Port Village fino al

prossimo 2 agosto, per continuare poi il suo giro intorno al mondo. La tappa finale di quella che l’equipaggio ha definito “Odissea per il futuro” ambientalista è nel 2022, direttamente a New York, nei pressi del Palazzo delle Nazioni