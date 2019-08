prendi3: il Ministro Costa aderisce alla campagna contro la plastica, ad Ascea

Anche quest'anno aderisco alla campagna #prendi3 . Ognuno sulle spiagge prende 3 (o più) rifiuti di plastica e li mette nel secchio giusto. È un gesto di amore verso l’ambiente e sarebbe bello che tutti lo facessero... in spiaggia come in tutto il Paese.

Quest'anno inoltre voglio invitare tutti i locali d'Italia ad aderire alla campagna #PrendiLAcQUA indicando in vetrina la disponibilità a riempire le borracce di chiunque passi. Così da incentivare l'acqua pubblica e limitare l'acquisto di acqua in bottiglia e quindi la plastica usa e getta. Finché c'è un rubinetto, c'è speranza.