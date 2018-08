Ascea, il Ministro Costa aderisce alla campagna #Prendi3

Week end di svago, ma anche di impegno civile, in Cilento per il generale dei carabinieri Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente: sul litorale di Ascea il Ministro, in particolare, il Ministro ha aderito alla campagna #Prendi3, iniziativa avviata per eliminare la spiaggia dal mare e dai litorali o altri luoghi pubblici. Tramite i social i cittadini vengono invitati a prendere 3 oggetti di plastica in spiaggia e a gettarli nel contenitore dei rifiuti più vicino.

Il post del Ministro

Il Ministro Costa ha dato il suo contributo all’iniziativa, pubblicando la sua foto sui social, il 6 agosto. Plauso sul web per il suo esempio virtuoso: