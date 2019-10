Plastic free a Nocera Inferiore, al via la campagna di adesione della consigliera Lanzetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Plastic Free ed educazione ambientale a Nocera Inferiore. Mi auguro che le buone pratiche diventino contagiose, da consigliere comunale di opposizione, che in modo concreto continua la sua battaglia per l'ambiente, promuovo l'iniziativa di adesione alla campagna Plastic Free”. Ho fatto realizzare un adesivo, naturalmente in carta, di promozione della campagna Plastic Free che potrà essere richiesto da chiunque vorrà aderire alla iniziativa, a patto che vengano rispettati realmente i criteri di tutela dell'ambiente”, ha detto Tonia Lanzetta, consigliera comunale di opposizione a Nocera Inferiore.

Lo scopo dell'iniziativa è unire le varie esperienze di una città che quotidianamente si trova a combattere con situazioni difficili dal punto di vista ambientale e creare una rete di buone pratiche che prescinda dal colore politico e dalle convinzioni personali, ma che si fondi sull'interesse comune che una città più sostenibile è un obiettivo possibile.

“Questa iniziativa passa anche attraverso il coinvolgimento delle scuole cittadine, alle quali lunedì mattina invierò una proposta per l'organizzazione di una giornata di educazione ambientale in collaborazione con un'associazione nocerina”, ha detto la Lanzetta. “Chi vorrà richiedere l'adesivo potrà farlo con una semplice richiesta di contatto da inviare sulla mia pagina facebook “Tonia Lanzetta Consigliere Comunale” a partire da lunedì sia per la consegna dell'adesivo che per la sottoscrizione dell'impegno a mantenere la propria realtà Plastic Free. Spero che tutti possano fare la loro parte”.