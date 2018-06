‘’Pagaiando tra le vele’’, tutto pronto per la 10° edizione ad Agropoli

Giornata tra sport e natura nella splendida cornice naturalistica di Agropoli. Si terrà, infatti, domenica 24 giugno 2017, a partire dalle 9, la 10° edizione di “Pagaiando tra le vele”, manifestazione sportiva e socio-ambientale, finalizzata al rispetto del territorio e alla salvaguardia del mare.

L'iniziativa

Sarà assegnato anche il 17° trofeo velico A.I.L. – Città di Agropoli, un vero e proprio attestato di partecipazione per tutti coloro che vivranno questa giornata. I partecipanti, in barca a vela e in kayak, perlustreranno tutta la costa agropolese. La manifestazione è organizzata dal Circolo Canottieri e dalla Lega Navale di Agropoli.