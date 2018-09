Pontecagnano Faiano, aumenta la raccolta differenziata: i nuovi dati

Aumenta la raccolta differenziata nel comune di Pontecagnano Faiano. Dai numeri inviati al Comune dal Consorzio Comuni Bacino Salerno 2, è emerso, infatti, un sostanzioso incremento del materiale prelevato dagli operatori ad agosto 2018 rispetto a quello ritirato nello stesso mese del 2017.

I dati

In particolare, si è registrato: + 78,04% per la carta; + 2,10 per il cartone; + 14,94 per il vetro; + 44,95 per il multimateriale; + 13,30 per l’organico. Percentuali importanti, che determinano un successo a cui il Comune è approdato anche attraverso specifiche misure adottate negli ultimi mesi, tra cui il potenziamento dei controlli, l’incremento delle sanzioni e significative campagne di sensibilizzazione.

Le novità

In questi giorni sono state, infine, adottate altre due importanti misure: l’acquisto e la collocazione di fototrappole per potenziare la videosorveglianza nei punti più critici della città, in cui si è ripetutamente registrato lo sversamento indiscriminato di rifiuti, anche pericolosi; l’utilizzo straordinario di camion, ogni mercoledì e venerdì, per fronteggiare le emergenze e garantire un servizio di rimozione maggiormente celere ed efficiente.

I commenti

Soddisfatto il consigliere comunale Beniamino Castelluccio: “Sono stati mesi di intenso lavoro, in cui abbiamo dedicato il giorno e la notte a pianificare e mettere in atto interventi che restituissero decoro alla nostra città. Il compito è stato difficoltoso, ma ha prodotto i numeri attesi. Confidiamo ora nell’aiuto di tutti: ciascuno contribuisca a rendere migliore il nostro territorio, prendendo a cuore questa causa che ci riguarda tutti, indistintamente”. Gli fa eco il sindaco Giuseppe Lanzara: “Enorme traguardo, a cui sono certo se ne aggiungeranno altri in questo e nei rimanenti settori. Non c’è nulla che parli meglio dei numeri, sopraggiunti ai nostri uffici peraltro da altri organismi. Numeri che ci lusingano soprattutto se consideriamo che fanno seguito ad una situazione critica, emergenziale, durissima. Abbiamo dimostrato che tutto si può fare e che l’impegno costante e di squadra premia sempre, anche nei momenti più drammatici”.