“Primavera In Tandem”, tutti in bicicletta a Mercato San Severino

In bici con Primavera In Tandem: l’ appuntamento è per le 10 di domenica 22 aprile a Mercato San Severino con l’inaugurazione della prima postazione di “bike sharing” presso la sede della ciclofficina in via Nazario Sauro 13/1.

L’iniziativa

Durante l’evento un tratto del Corso Diaz sarà chiuso al traffico. E, quindi, si potranno utilizzare le proprie bici oppure usufruire gratuitamente del bike sharing e dei tandem per poter percorrere il centro cittadino in tutta tranquillità e relax. La Ciclofficina Solidale donerà al Comune due stalli per le bici. Lungo il corso verranno anche allestiti due punti informativi con attività di animazione ed intrattenimento per bambini. Primavera in Tandem nasce grazie alla Fondazione Casamica, Legambiente Campania e Adiconsum Salerno, è uno dei 6 appuntamenti del progetto Ciclofficina Solidale finanziato da Fondazione “Con il Sud” e patrocinato dall’Amministrazione Comunale per la neonata “Ciclofficina” nel centro di Mercato San Severino.

Grazie alla Ciclofficina solidale, la città avrà a disposizione tante biciclette rigenerate per combattere inquinamento, caos, rumore, per reinventare la mobilità cittadina e promuovere la bicicletta come mezzo alternativo.