Ripascimento del litorale di Salerno, Legambiente: "Il progetto è dannoso"

Legambiente Campania si schiera pubblicamente contro il progetto denominato “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno”, che è ritornato in auge con la riammissione a finanziamento a valere sui fondi comunitari 2014-2020, ma stavolta - secondo gli ambientalisti - monco di una parte degli interventi previsti in origine. Nei giorni scorsi sono state infatti riavviate le procedure per la realizzazione degli interventi limitatamente al tratto che va dalla foce del fiume Picentino alla località Magazzeno nell’ambito del territorio comunale di Pontecagnano Faiano.

La polemica

Il presidente Mariateresa Imparato interviene a gamba tesa sulla questione: “Come Legambiente ribadiamo la netta opposizione a questo intervento di artificializzazione del litorale con opere rigide, sottolineando che ora contraddice anche il presupposto fondante che ne aveva originariamente consentito l’approvazione e cioè di voler affrontare la problematica dell’erosione in chiave sistemica considerando la complessiva unità fisiografica che va da Salerno ad Agropoli. Inoltre l’attuale progetto non rispetta neppure le prescrizioni della Commissione VIA Regionale. Auspicavamo un progetto di sistema sostenibile, oggi questo intervento che non è più definibile neppure Grande progetto rischia di provocare ancora più danni.”