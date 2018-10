"Puliamo il mondo" a Giffoni Sei Casali: ecco l'esercito dei berretti gialli

Romualdo, Cristian, Alessandra, Alberto e ancora Generoso, Gianpio, Simone, Manuela, Domenica, Filomena, Alice e tantissimi altri alunni di Giffoni Sei Casali hanno partecipato alla ventiseiesima edizione di "Puliamo il Mondo" organizzata da Legambiente.

I pochi cafoni e il grande risultato

La giornata ecologica, che ha coinvolto circa quaranta studenti delle medie, si è svolta nel Parco Pineta Sant'Anna, con la supervisione dell’assessore all'ambiente Angelo D’Amato e degli insegnanti. Una iniziativa da sempre patrocinata dal Comune di Giffoni Sei Casali. “Anche quest’anno – afferma l’assessore D’Amato – l’entusiasmo e l’amore per il proprio territorio hanno trionfato. Tanti, purtroppo, i rifiuti raccolti dagli alunni delle medie in un luogo simbolo di Giffoni Sei Casali. Nonostante l’alta percentuale di raccolta differenziata che ogni anno si registra (circa il 75%), c’è ancora gente - per fortuna poca - che non ha rispetto delle regole e del vivere civile. Un sentito ringraziamento va al piccolo esercito dei berretti gialli. Gli studenti hanno reso il nostro paese ancora più pulito e accogliente”.