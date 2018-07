“Puliamo le spiagge”: l’oasi dunale tra le vincitrici dell’iniziativa per la sensibilizzazione sull’inquinamento del mare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Procter & Gamble, sempre più attenta alla tutela ambientale, scende in campo con Carrefour Italia per sostenere Legambiente e fornire un supporto concreto nella pulizia delle spiagge italiane con l’iniziativa: “PuliAMO le spiagge”. L’emergenza globale del marine litter, l’inquinamento marino, richiede infatti, secondo i tre partner dell’iniziativa, una presa di coscienza collettiva finalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sui rischi dell’inquinamento marino e a produrre contemporaneamente un cambiamento concreto, grazie ad un’azione di pulizia in 10 spiagge italiane. Le più recenti proiezioni scientifiche indicano che, senza interventi decisi, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pesci e, secondo i dati dell’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti. Un fatto allarmante che coinvolge anche il Mediterraneo, identificato come una delle aree più colpite al mondo dalla minaccia dell’inquinamento marino. In quest’ottica prende dunque forma l’iniziativa “PuliAMO le spiagge”, che ha permesso agli utenti di scegliere 10 tra le 20 spiagge selezionate lungo i nostri litorali, semplicemente votando la propria preferita sul sito www.puliamolespiagge.it entro il 31 marzo scorso. Tra le finaliste c’è anche l’oasi dunale di Capaccio (Sa), che verrà pulita dai volontari di Legambiente il 26 luglio 2018. Oasi dunale, Capaccio (Sa) Nel tratto di costa parallelo alle mura occidentali dell’antica città di Poseidonia-Paestum, si conserva la bellezza dell’Oasi dunale di Legambiente. Sabbia chiara e finissima, conchiglie, legnetti, alghe. Più a monte, dove iniziano le dune, compaiono le prime tracce di vegetazione: sono le rare piante psammofite, o delle sabbie, che con i loro fusti spessi e spinosi. Fra le più belle il Pancratium maritimum o giglio di mare. Questa oasi costituisce un importante esempio di equilibrata gestione dell’ecosistema costiero e promuove un turismo alternativo, compatibile con il luogo. Un laboratorio a cielo aperto di conoscenza e valore. 3 prodotti acquistati = 3 euro donati L’iniziativa a favore di Legambiente e della salvaguardia delle spiagge prosegue anche con un’altra proposta di P&G e Carrefour. Fino al 30 settembre 2018, acquistando in un unico scontrino almeno 3 prodotti P&G e caricandolo sull’apposita sezione del sito www.puliamolespiagge.it, P&G donerà 3€ a Legambiente Onlus per la pulizia delle spiagge. L’iniziativa è valida presso tutti i punti vendita Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express e su www.carrefour.it. L’emergenza dell’inquinamento marino è tracciata chiaramente dall'indagine Beach litter 2017 di Legambiente: su 62 spiagge italiane e in un’area monitorata pari a quasi 170 piscine olimpioniche sono stati trovati una media di 670 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. Secondo i dati dell’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti. Una minaccia per tutti gli esseri viventi che vivono in contatto con l’ecosistema marino e che nei rifiuti possono rimanere intrappolati, feriti, intossicati o soffocati. Senza contare le conseguenze negative sull’intera catena alimentare e sulle attività economiche con danni meccanici a imbarcazioni e attrezzature da pesca e agli stock ittici, alti costi per la pulizia di mare e spiagge e impatti negativi sul turismo. Una situazione non più tollerabile e di fronte alla quale P&G ha deciso di dare un supporto concreto impegnandosi con Carrefour Italia al fianco di Legambiente nella pulizia delle spiagge italiane, chiedendo ai consumatori due azioni semplicissime, sul sito http://www.puliamolespiagge.it/www.puliamolespiagge.it : donare e votare la propria spiaggia preferita, per salvarla.