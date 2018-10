“Puliamo il mondo” fa tappa sulla Sp 129 tra Cava e Pellezzano

Sabato 13 ottobre la Strada Provinciale 129, che collega i comuni di Cava de Terreni e Pellezzano, ospiterà ancora una volta un'iniziativa della ormai nota campagna di sensibilizzazione di Legambiente "Puliamo il mondo".

L'iniziativa

I due Comuni insieme alla Provincia di Salerno metteranno in campo le loro risorse, in primis le tre società di servizi Arechi Multiservice, Metellia e Pellezzano Servizi, per realizzare un intervento straordinario di pulizia delle aree verdi a ridosso della strada che, malgrado i numerosi interventi di bonifica effettuati periodicamente dalle amministrazioni coinvolte, continuano ad essere invase da rifiuti di ogni genere. “L'Amministrazione di Pellezzano, rappresentata nell'organizzazione dell'evento dal cicesindaco e assessore all'Ambiente Michele Murino e dal presidente del consiglio comunale Alessandra Senatore - si legge in una nota - ha voluto fortemente che quest'anno - proprio per le difficoltà incontrate dagli Enti nel tutelare le aree in questione dalle reiterate incursioni di chi le utilizza come discariche a cielo aperto - l'iniziativa mirasse non solo a sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche a richiamare maggiormente l'attenzione delle Forze dell'Ordine sulla problematica, considerando decisivo il loro ruolo nel tutelare il territorio da atti che si pongono in contrasto tanto con il rispetto dell'ambiente quanto con la legge”.

Per questo saranno coinvolti nell’iniziativa il corpo dei Vigili Urbani, le Guardie forestali e i Carabinieri informando dell'evento anche il Prefetto di Salerno, “nella speranza che – fanno sapere dal Comune di Pellezzano - in futuro si possa intervenire in maniera decisa nei confronti di atti e soggetti che inquinano e deturpano l'ambiente”. Il lavoro di recupero e sgombero delle aree dai rifiuti avverrà anche grazie alla preziosa partecipazione dei volontari della Protezione Civile dei due Comuni e degli operatori della Comunità Montana Irno-Solofrana. Infine l'iniziativa potrà contare sull'intervento e sulla sponsorizzazione della Res.Eco, società specializzata nella raccolta di rifiuti speciali. I gruppi di lavoro - uno per il Comune di Cava e uno per il Comune di Pellezzano - partiranno rispettivamente dalla Piazzetta di Croce di Cava e dal Parco San Giovanni di Pellezzano alle ore 8.15 per proseguire ciascuno lungo la statale ripulendone il tratto di propria competenza fino a convergere sul punto di confine dei due Comuni dove saluteranno tutte le autorità intervenute.

