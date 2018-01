Raccolta differenziata, al via i controlli "porta a porta" a Capaccio

Al via, dal 15 gennaio, a Capaccio Paestum, i controlli “porta a porta” per verificare il corretto conferimento dei rifiuti nel giorno e nella frazione corretta. L'iniziativa, voluta fortemente dall’amministrazione comunale, sarà svolta da personale della Paistom, società partecipata dell’Ente, ed è finalizzata ad offrire di supporto ai cittadini affinché non vi siano irregolarità nello svolgimento della raccolta differenziata.

Lo scopo

L'obiettivo è di accertare eventuali anomalie nelle modalità di conferimento dei rifiuti, nonchè di sensibilizzare i cittadini ad eseguire correttamente la raccolta differenziata. Nel caso in cui, nonostante le spiegazioni e i solleciti del personale della Paistom, dovessero persistere comportamenti scorretti, si provvederà a emettere delle sanzioni. Un'azione, questa, per portare avanti una vera e propria “battaglia” contro gli incivili che gettano indiscriminatamente ovunque i rifiuti, generando delle vere e proprie mini-discariche.