"L'Olio Buono", progetto di raccolta di quartiere degli olii alimentari esausti, alla VII Giornata per la Custodia del Creato

Nell'ambito della VII Giornata per la Custodia del Creato, organizzata dalla Conferenza Episcopale Campana, in programma domani sabato 28 settembre a Salerno, presso il Tempio di Pomona sarà allestito uno stand a disposizione di quanti vorranno approfondire il progetto 'L'Olio Buono' che, da quasi tre anni, numerose parrocchie dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno stanno realizzando in favore della raccolta di quartiere degli olii alimentari esausti.

Molte comunità, infatti, hanno aderito al progetto ospitando, nei propri spazi, un contenitore per la raccolta degli olii esausti di provenienza domestica, avvicinando così il servizio alle famiglie.

Il progetto ha il duplice obiettivo di educare i cittadini al corretto smaltimento degli olii, per evitare che questi finiscano negli scarichi di casa, inquinando le nostre acque, e anche di aiutare le comunità parrocchiali con un piccolo sostegno economico, proporzionale alla quantità di olio raccolto. Un modo per incentivare una buona pratica ambientale finalizzata a preservare la biodiversità del nostro Mare e a salvaguardare l'Ambiente.

La Giornata del Creato, che ha per tema proprio la tutela della risorsa Mare, sarà anche l'occasione per presentare in anteprima il nuovo contenitore per la raccolta degli olii esausti che il Gruppo Industriale Mangia farà realizzare per i luoghi pubblici.

Vi aspettiamo numerosi al Tempio di Pomona a Salerno, sabato 28 aprile dalle ore 9 alle 19.