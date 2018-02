L'associazione Riciclando Riciclando in Piazza San Francesco a Salerno

L'associazione “Riciclando Riciclando” sarà presente in Piazza San Francesco, a Salerno, per promuovere e realizzare progetti di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno del riciclo. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 febbraio.

L’iniziativa

Di particolare rilievo il progetto denominato Ri-Utilizziamo Insieme che troverà al sua massima espressione nel laboratorio che si terrà domenica 25 dalle 10 alle 13 e che prevede il coinvolgimento e la partecipazione dei più piccoli, in particolare dei bambini delle scuole dell'infanzia e primarie. Mentre gli adulti potranno barattare o acquistare prodotti inizialmente destinati in discarica modificati, restaurati e dati loro una seconda vita. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Salerno ed è promosso dagli Assessorati: Ambiente, Commercio e Politiche Giovanili.