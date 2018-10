Salerno Pulita, appello alla cittadinanza: "Raccogliete l’organico in sacchetti biodegradabili"

Raccogliere l’organico in sacchetti biodegradabili e non in quelli neri che ne impediscono la ricezione ed il trattamento presso gli impianti di compostaggio: questo l'invito di Salerno Pulita, società che si occupa in città della raccolta dei rifiuti, a tutta la cittadinanza.

L'appello

"Gli impianti di compostaggio non accettano il rifiuto organico se contenuto nei sacchi neri. Pertanto, il rifiuto così raccolto, deve essere smaltito come indifferenziato. Per non vanificare la raccolta differenziata, i cittadini, pubblici esercenti e strutture con mensa, sono invitati a conferire la frazione organica in buste compostabili come indicato nel calendario consegnato ad ogni cittadini e comunque mai nei sacchi neri", si legge in una nota.

Le informazioni

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta differenziata, i cittadini possono nuovamente visionare e scaricare il calendario dal sito del Comune di Salerno e da quello di Salerno Pulita.