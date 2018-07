Stop alla plastica nel Parco del Cilento, approvata la delibera

Stop a stoviglie monouso e ad imballaggi in plastica nell’area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A deliberarlo è stato il Consiglio direttivo dell'ente Parco con il presidente Tommaso Pellegrino. L'obiettivo è la riduzione, il riuso e il riciclo della plastica nel Parco Nazionale.

Le iniziative

Prevista, dunque, la sostituzione della plastica con il vetro o prodotti biodegradabili in tutti gli uffici dell’ente. Inoltre, verrà istituita una borsa di studio sull'approfondimento del tema del contrasto dell’utilizzo delle materie plastiche e la corretta gestione del riciclo e del riuso e verranno promosse diverse attività di sensibilizzazione ambientale. Annunciata, infine, l'introduzione di elementi di premialità per il non utilizzo di buste ed imballaggi di plastica nell'area. Un'azione virtuosa, insomma, che segue le direttive del nuovo ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.