Assistenza domiciliare anziani a Salerno: tutte le informazioni

Possono chiedere assistenza presso la propria abitazione gli anziani che, pur autosufficienti o parzialmente autosufficienti, hanno bisogno di aiuto nelle attività quotidiane: igiene personale e domestica, spese, commissioni. Operatori specializzati li accompagnano se devono uscire per fare visite, sbrigare pratiche, partecipare a eventi e manifestazioni occasionali.

Il Comune svolge questo servizio in convenzione con la sua società mista "Salerno Solidale".

I requisiti principali requisiti richiesti sono: residenza a Salerno, età superiore ai 55 anni per le donne e 60 per gli uomini.

Le domande

Le domande vanno presentate dal diretto interessato o da terzi presso i Segretariati sociali. Bisogna allegare la Dichiarazione sostitutiva unica o l'Isee ed eventuale certificato medico attestante le patologie. L'assistente sociale verificherà di persona la situazione e la sussistenza del bisogno.

I costi

Il costo è legato alle possibilità economiche dell'utente. E' esente dalla quota di compartecipazione solo chi ha un reddito annuale equivalente alla pensione sociale (si considera l'importo dell'anno precedente). Per garantire priorità e risposte tempestive ai casi più urgenti, vige una scala di situazioni-tipo che guidano all'attribuzione di un punteggio: anziano solo non autosufficiente (6); anziano solo (5); coppia di anziani ammalati senza parenti (4); coppia di anziani ammalati e con parenti (3); coppia di anziani, uno dei quali autosufficiente, senza parenti (2); coppia di anziani, uno dei quali autosufficiente, con parenti (1).