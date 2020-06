I centri per gli anziani a Salerno

Centro sociale polifunzionale per anziani

"Francesco Petraglia"

Salerno, via Guido Vestuti

Telefono: 089-751438

E-mail: centropetraglia@salernosolidale.it



Il Centro è stato inaugurato il 2 ottobre 2007, in occasione della festa dei nonni dal Sindaco di Salerno on. Vincenzo De Luca

E' aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Il centro offre all’anziano la possibilità di usufruire di diversi servizi e di partecipare ad attività ricreative, culturali, laboratoriali, di indirizzo e di consulenza.

Il centro offre servizi di trasporto, di ristorazione, ma anche servizi per la cura della persona e di coiffeur.

E’ dotato di spazi per i momenti di socializzazione ma anche di spazi per il riposo.

Al Centro Sociale Polifunzionale di Via Vestuti gli anziani troveranno operatori qualificati per trascorrere insieme momenti della giornata e dedicarsi a piacevoli attività sia di intrattenimento che di socializzazione in ambienti caldi e accoglienti.





