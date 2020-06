Le residenze sanitarie in provincia di Salerno

Le residenze sanitarie assistenziali, sigla RSA, introdotte in Italia a metà degli anni novanta, sono strutture non ospedaliere ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di un'articolata assistenza sanitaria. Si differenziano dalle strutture riabilitative per la minore intensità delle cure sanitarie e per i tempi più prolungati di permanenza degli assistiti

L'elenco delle strutture in provincia di Salerno

Casa Albergo per anziani "Villa Carmela" (Bracigliano, via Capaccio 32)

La struttura accoglie anziani che, per ragioni di salute o per motivi famigliari, non possono più risiedere presso il proprio domicilio. La nostra residenza si prende cura dei suoi ospiti non solo erogando loro servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale , ma anche rendendo piacevole il loro soggiorno in RSA da un punto di vista umano, conferendo centrale importanza alla relazione che può instaurarsi tanto nel gruppo dei pazienti, quanto tra i pazienti e il personale che opera all’interno della casa di riposo.

Casa Alberto per anziani "Villa Marina" (Agropoli, via della Lanterna,1)

La struttura eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più completamente autosufficienti che, pertanto, non possono più risiedere presso il proprio domicilio o presso le proprie famiglie.

Centro FKT Cilento - Residenza Sanitaria Assistita (Vallo della Lucania, via Valenzani, 50) - Informazioni

Residenza Sanitaria Assistita Villa delle Rose (Cava de' Tirreni, via G. De Rosa, 30) - Informazioni

Rsa Valle D'Argento2 srl (Giffoni Valle Piana, via U. Linguiti, 53) - Informazioni